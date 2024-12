Así está hoy Jazmín, la hija más grande de Eliana Guercio y Chiquito Romero

De este modo, más allá de que hay quienes aseguran que es una promesa del tenis, ella se centra en mantener el perfil bajo y crecer poco a poco. Sin embargo la espera un año movido, ya que junto a sus padres organizará su fiesta de 15, por lo que podrá conocer mucho más sobre ella y sus gustos.

Eliana Guercio contó cómo es su relación con Chiquito Romero

Sin lugar a dudas, el retorno a Argentina provocó que el lazo entre Eliana Guercio y Chiquito Romero se fortalezca aún más. Tanto es así que la ex vedette decidió contar detalles de cómo es la relación que mantiene con el arquero de Boca.

“Estuve desde el 2008 afuera, ¡14 años! Hubo una época que venía seis veces por año, que fue en la época en que Sergio viajaba con la Selección. Entonces le preguntaba cuando viajaba y yo sacaba los pasajes. Con toda la familia nos movimos siempre como en bloque”, confesó sobre los duros años que pasaron alejados de su país y su familia.

Sin embargo, destacó que la actualidad es excelente para la pareja: “Recién ahora que estamos acá, estamos como más rutinarios. Yo ahora estoy mucho mejor porque esto de trabajar me devolvió a la vida. La pasé muy mal sin trabajar. Estando afuera necesitaba tener aunque sea un kiosco, me hubiese ido mejor. Me angustiaba mucho no hacer nada”.