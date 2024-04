Así fue el cruce de Licha y Laura Ubfal en El debate de Gran Hermano

El incidente comenzó cuando Agostina Spinelli hizo una afirmación durante el debate, sugiriendo que Virginia sería una fuerte rival para Juliana "Furia" Scaglione en la próxima gala de eliminación. Ante la risa irónica de Ubfal, Navarro no dudó en intervenir: "Me sorprende el fanatismo de Laura hacia Furia", expresó, desatando la polémica.

La respuesta de Ubfal no se hizo esperar: "No es fanatismo, veo un espejo, mi amor", retrucó la periodista. A pesar de ello, Navarro continuó defendiendo su postura: "Lo que le decís a Joel de Paloma no es lo mismo, porque es muy difícil no hablar de una persona cuando está todo el tiempo hostigándote y llevándote al límite", señaló, antes de ser interrumpido por Ubfal, quien instó a ser más fuertes y recordó el propósito del juego.