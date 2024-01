Así reaccionó la mamá de Lali Espósito al nuevo noviazgo de su hija

la foto de lali con su nuevo novio.jpg Lali Espósito estuvo comiendo con su nuevo novio, Pedro Rosemblat.

La palabra de Majo Riera, la mamá de Lali Espósito

Juan Etchegoyen se comunicó con la mamá de la cantante y le consultó por la relación que mantendría su hija con el conductor para saber si daba a conocer más que los propios protagonistas.

“A raíz del romance de Lali con Pedro Rosemblat hablé con la mamá de la cantante en medio del enfrentamiento mediático con Javier Milei. Pero mi intención no era consultarte por la polémica casi histórica te diría ya con el Presidente sino que le pregunté por el nuevo chongo de su hija. Digo así porque a mí me dijeron que noviazgo no hay por el momento. Están los dos muy relajados disfrutándose”, sostuvo el conductor de Mitre Live.

Embed

“Lo que me dice Majo es lo siguiente: 'Hola Juan, nunca voy a decir nada porque es una decisión nuestra manejarnos así´. Ante esto, yo le expliqué que no quería hablar del tema político y ahí nomás le pregunté sobre Pedro y la relación que tiene con su hija”, comentó y reveló lo que le dijo la mujer sobre la relación. “Y ahí Majo se mantiene en la misma línea, lo que me dice es ‘nada que decir Juan, yo no hablo de la vida privada de mi hija ni de nadie en realidad’”, remarcó el periodista.