Axel consultó al ChatGPT y lanzó un nuevo proyecto lejos de la música

El cantante contó en una entrevista que usó la inteligencia artificial para armar su nuevo emprendimiento en Córdoba.

Con más de 20 año de trayectoria en la música, Axel decidió dar un cambio radical en su vida y apostó a un nuevo emprendimiento.

El cantante que instaló el cancionero más romántico en todo el pais y recorrió cientos de escenarios alrededor del mundo, eligió aportar a la economía de Traslasierra en Córdoba.

En una entrevista en el canal de Youtube “Espiritualidad cotidiana” contó que la idea surgió y se posicionó gracias a un diálogo que tuvo con la inteligencia artificial. “Sinceramente le consultamos a ChatGPT qué podíamos hacer sin mucho conocimiento previo y que se consiga la materia prima en todo el mundo. Para, en caso de que esto funcione, lo podamos franquiciar” , dijo el artista sobre su emprendimiento gastronómico.

El resultado: macarrones con queso. “Me gustaba la idea porque mis hijas aman los macarrones con queso y acá no se consiguen. Incluso mucha gente no sabe ni lo que son”, explicó sobre el desarrollo del proyecto que planifica hacerlo en Uruguay, Estados Unidos y hasta España.

Fue así que colocó un food truck en la terminal de micros donde ofrece el plato vedette. “Superó nuestras expectativas: risas, buena onda, amigos, buena música, buena comida, familia y la magia de compartir algo nuevo juntos”, escribió el cantante en la cuenta de Instagram del emprendimiento Macarroneando.