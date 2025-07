Baby Etchecopar se descargó con Luquitas Rodríguez y le dijo lo peor

Embed - Baby Etchecopar explotó contra Luquitas Rodríguez y Paren la Mano

Luego, agregó: "No, chicos, no se equivoquen. No, no es fomentar la violencia, es una falta de respeto... No me tienen que nombrar. No, no, ellos si tienen ganas de joder, que jueguen entre ellos. Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando. Cuando lleguen a Primera, hablamos". Además, dejó en claro que "no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años".

En el final, atacó fuertemente a Luquitas Rodríguez y el insulto se volvió viral en las diferentes redes sociales: "Entonces, que un pendejo culo sucio venga y te diga 'che, ¿hacemos una lucha entre Baby y...?', ¿quién sos, pelotud*?".

Luquitas Rodríguez presentó a su mamá desde las redes sociales: a donde la llevó

El famoso streamer y conductor de Paren la Mano (Radio Vorterix), Luquitas Rodríguez, se convirtió en tendencia en las redes sociales por un momento más que especial que compartió con sus seguidores.

"Luquita Rodríguez"

Por la foto que subió junto a su mamá en el Coliseo de Roma.

Luquitas generó muchas reacciones al compartir una imagen junto a su mamá en Roma. Ambos, abrazados, posaron con el mítico y famoso Coliseo Romano de fondo.

Cabe aclarar que no es la primera vez que el streamer visita Roma. El año pasado viajó a Italia para participar en una jornada de Scholas Occurrentes y además conocer al Papa Francisco.

En dicha reunión, se presentó ante el Sumo Pontífice cómo un "humorista argentino". El Papa le "agradeció por hacer reír a la gente". La jornada es una de las más inolvidables para el joven streamer.