Bake Off famosos: quiénes son los eliminados hasta el momento

En medio de su despedida, la modelo y madre de Francesca y Bautista reconoció que no fue facil aceptar la propuesta de Telefe de sumarse al reality. “Estas lágrimas son un poco de tristeza, pero también de emoción por todos los que conocí acá”, dijo.

Embed - Cami Homs on Instagram: "De las experiencias más lindas que viví. Me dolió el Gracias a todos ustedes por la cantidad de amor que me dieron y me siguen dando. Y a ese grupo de gente increíble que me tuve la suerte de conocer. Los amo @bakeoffar @telefe"