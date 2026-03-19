La dramática decisión que tomó Donato de Santis antes de la final

El chef italiano sorprendió en medio de la final de MasterChef Celebrity y conmovió a todos los participantes.

La noticia inesperada de Donato de Santis antes de la final de MasterChef Celebrity

Donato de Santis sorprendió este miércoles en la previa de la final de MasterChef Celebrity al anunciar una noticia que cambiará el reality para siempre. El chef italiano pidió unos minutos a Wanda Nara para explicar la decisión tomada.

“He decidido que esta sea mi última participación”, sorprendió el jurado de la competencia antes de que Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet comiencen a preparar sus platos finalistas.

El anuncio sorprendió a Wanda y a todo el jurado, así como también a los exparticipantes del ciclo.

“Con esta hice 10 ediciones de Masterchef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, declaró Donato mirando a cámara para llegarle al público de Telefe al igual que a todos los presentes en el estudio.

Donato les agradeció a Damián Betular y Germán Martitegui. “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”, expresó, para luego dirigirse hacia la conductora: “Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia”.

El italiano no quiso dejar a nadie afuera de sus agradecimientos e hizo alusión a todos los participantes que pasaron por Masterchef Argentina, como así también a todos los trabajadores de Telefe. “Y sobre todo al público, con críticas buenas y constructivas, que siempre estuvo presente y me acompañó”, dijo Donato emocionado.