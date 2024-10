Espectáculos La Mañana Yanina Latorre La fuerte acusación de Yanina Latorre a Karina Jelinek tras su eliminación de Bake Off

Yanina Latorre y Karina Jelinek

Karina Jelinek y Yanina Latorre han protagonizado un nuevo cruce mediático, esta vez en torno a la participación de la modelo en el programa Bake Off Famosos Argentina. Todo comenzó cuando Latorre afirmó que Jelinek, quien fue la primera eliminada del certamen, había tenido dificultades para cumplir con las consignas y que, según su versión, la modelo se encontraba "pasada de copas" durante las grabaciones, lo que supuestamente desencadenó un ataque de pánico. Sin embargo, Jelinek no tardó en responder a estos comentarios, lo que encendió la polémica.

El conflicto se originó cuando Yanina Latorre, en su programa de radio El Observador, reveló que "un productor de Bake Off me contó que Karina llegó pasada de copas a la grabación, no le salió el cupcake y se puso a llorar". Esta afirmación fue respaldada con un relato donde la panelista aseguró que la producción del programa tuvo que detener la grabación debido al estado emocional de Jelinek. Según Latorre, la modelo no pudo manejar la frustración de no cumplir con una de las consignas y, además, insinuó que el episodio fue resultado de su presunto estado alcohólico.

Yanina Karina 1.jpg Karina Jelinek en su corto paso por Bake Off La respuesta de Karina Jelinek a las acusaciones de Yanina Latorre Ante estas declaraciones, Karina Jelinek no permaneció en silencio. A través de sus redes sociales, la modelo salió a desmentir de manera enérgica las acusaciones de Latorre. En una historia de Instagram, Jelinek expresó: "¿En serio pensás que me agarró un ataque de pánico por hacer un cupcake?". Con estas palabras, dejó claro que las afirmaciones de la panelista estaban lejos de la realidad. Además, aclaró que la grabación había sido por la mañana y que "a esa hora no tomo aperitivos como dijiste", refiriéndose a las insinuaciones de que había llegado en estado de ebriedad al set.