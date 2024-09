Yanina Latorre dio detalles de una de las amantes de Roberto García Moritán

La periodista, quien en ese entonces estaba soltera, habría tenido una relación con García Moritán que incluyó varios encuentros mientras Pampita estaba ausente por motivos laborales. "Hubo buena onda, se pasaron los teléfonos, se escribieron, empezaron a histeriquear por teléfono… y aprovechando que Pampita estaba de viaje, él se la empomó", reveló sin filtros la panelista de LAM.

Moritán 1.jpg Roberto García Moritán

El ultimátum que le había dado Pampita a Roberto García Moritán

Según Yanina Latorre, todo se complicó cuando Pampita encontró mensajes comprometedores en el celular de su esposo. Estos mensajes, que Roberto no se molestó en borrar, terminaron revelando la infidelidad. A pesar de la gravedad de la situación, la modelo decidió perdonarlo, aunque le dejó claro que "esa te la perdono, pero ni una más". Sin embargo, las tensiones no cesaron allí. La periodista involucrada no tardó en contar a otras personas sobre su aventura con el esposo de Pampita, lo que hizo que los rumores crecieran y Pampita empezara a escuchar más sobre los supuestos engaños de su pareja.

Latorre también detalló que la primera crisis grave entre Pampita y Roberto ocurrió poco después de este episodio, cuando Pampita regresó de su viaje y descubrió los mensajes. Aunque inicialmente Roberto intentó minimizar el asunto, asegurando que solo habían sido mensajes y no algo más, la realidad se impuso cuando la periodista involucrada comenzó a jactarse de su relación con el marido de la modelo, alimentando aún más los rumores en los medios.