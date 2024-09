Maru Botana se hartó y le respondió a Jimena Monteverde, Sergio Lapegüe y Yanina Latorre

Entonces, la conductora decidió salir a hablar para limpiar su imagen ya que se acerca el estreno de Bake Off Famosos del cual es miembro del jurado: "Estoy harta de escuchar a gente hablando mal de mí. No sé si es la forma o el lugar para hacerlo, pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas en la cara. Es lo que le enseño a mis hijos, que cuando tengan un problema, lo hablen cara a cara".

Entonces, comenzó contra su colega: "A vos Jimena te hablo: no te conozco, no sé quién sos pero te quiero decir que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo ni se lo sacaría a nadie. Yo soy generadora de trabajo. En el canal hay autoridades, no decido. Quiero sacar esa idea, me duele, tengo angustia".

En cuanto al periodista, "dicen que Lapegüe se iba llorando a la casa cuando su mujer estaba bailando en el programa. No entiendo esa mentira". Y, entre sollozos habló de su excompañero: "Coco vivió en mi casa, trabajó conmigo y mi mamá lo amaba. Lo hice popular".

Finalmente, apuntó en contra de la panelista Yanina Latorre, con quien nunca ha tenido gran relación: "Yanina... no quiero hablar porque Lolita me parece una divina y no quiero decir nada por ella. Las cosas de la facultad, lo que ella dice es todo mentira". Y, concluyó: "Yo tengo trabajo, tengo a mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. La gente que tuvo un problema y no lo resolvió, que no me acuse a mí".

Las declaraciones en contra de Maru Botana

La primera persona en abrir la serie de declaraciones en contra de Maru Botana fue Jimena Monteverde, quien aseguró en Socios del espectáculo: "Nosotros estábamos en ‘Cocina sobre ruedas’ y ella quería su horario de lunes a viernes, pero como nuestro programa funcionaba bien, querían hacerlo en la semana también, además de un especial los domingos. Ella pidió exclusividad. Siempre me sentí una boluda, porque a veces uno en televisión tiene que ser malo, no malo, sino imponerse. Yo siempre creo en la palabra de la gente y creo en la buena onda, ahora no tanto".

Por su parte, Sergio Lapegüe declaró en Intrusos: "Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, ‘Sábado en casa’, y fue algo triste, no la pasé bien. Ella tiene su estilo de trabajo... a mí me habían dicho que iba a ser el conductor y después no lo terminé haciendo y me sentí un poco dolido en ese aspecto. Nunca tuve problema en ningún programa, solamente ahí. No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida... Fue una mala experiencia, no la pasé bien y tomé la determinación de irme. Fue la única vez que renuncié a algo".

Y, finalmente, se metió en el escándalo Coco Carreño en Pasa Montagna (Radio Rivadavia), quien supo ser compañero de ambas cocineras: "Volvió un tema que tiene olor a naftalina. Jime dio una nota divina... pero ella ya sabe cómo es el medio y se puso a hablar relajada. A veces no te das cuenta que lo que decís puede tener repercusión. Pero no dijo nada que no sea cierto o que no haya pasado. Lo que ella dijo, pasó. No sé si Maru... las autoridades de ese canal definieron que dos programas de cocina no podían estar al aire, asumo que por un tema presupuestario. Pero ni siquiera nos lo informaron a nosotros. No hubo mucha explicación... entonces cuando pasa eso, te enojás. Fue muy extraño...".