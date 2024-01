Barby Franco estalló de celos contra la China Suárez

En el mundo del espectáculo por momentos no hay filtros y algunas declaraciones entre protagonistas de los medios cargan sin escrúpulos contra otros. Un caso claro fue el que sucedió este viernes con la bailarina Barby Franco , pareja del reconocido abogado Fernando Burlando , que cargó duro contra la China Suárez .

Todo sucedió en el streaming Rummis, donde las preguntas picantes preponderan y los protagonistas no evitan responder. Allí participó Burlando, junto a Barby, que fue consultado por una situación particular donde debería elegir entre dos personas en una situación particular. “Va a ser tu última noche de tu vida y vas a tener que tener sexo con esta persona”, le dijo la periodista tucumana Juariu, poniendo como posibilidades a la China o a Julieta Poggio, una de las finalistas que tuvo la casa de Gran Hermano en 2023.