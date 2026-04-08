Barby Franco recordó el accidente en Cañuelas: cómo evitó una tragedia

Luego del siniestro vial que sufrió en Cañuelas, la modelo Barby Franco abrió una caja de preguntas en sus redes sociales y respondió las dudas de sus seguidores. Allí, no solo contó cómo se encuentra, sino que también la pareja de Fernando Burlando reveló qué fue lo que, según su mirada, evitó una tragedia.

Una de las principales preocupaciones estuvo puesta en su pequeña hija. Ante la consulta sobre si la nena había quedado asustada, Barby fue contundente: “Por suerte nunca se enteró del choque. Gracias a Dios no fue traumático para ella ni para Miriam (la niñera)”. En medio de las respuestas, también se tomó un momento para agradecer el cariño recibido. “Gracias por todo y gracias a tu hija que hizo jugar a Sarah con tanto amor”, escribió al responderle a una usuaria que había estado presente en Cañuelas y le había dado empanadas.

Otro de los temas que generó interés fue el vehículo en el que se trasladaba. Frente a las preguntas sobre la seguridad del auto, la modelo destacó sus características y no dudó en atribuirle un rol fundamental en el desenlace del accidente. “Es muuuuy seguro. Tiene cámaras por todos lados, tanto internas como externas. Si ve algo raro, el mismo auto llama al 911. Literal nos salvó la vida”, afirmó.

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Además, explicó que se trata de un auto eléctrico y que se carga como un celular. De esta manera, Barby Franco llevó tranquilidad sobre el estado de su entorno y dejó en claro que, más allá del susto, la situación no tuvo consecuencias graves.

Cuánto cuesta el Tesla que chocó Barby Franco

Barby Franco preocupó a todos en el mundo de la farándula cuando se conoció que el viernes 3 de abril sufrió un choque en cadena en la ruta 3 con su particular auto que le regaló su pareja Fernando Burlando durante la navidad de 2025. Para fortuna de la reconocida modelo, no sufrió daños físicos ni heridas de gravedad.

Sin embargo el dolor llegó al ver que el lujoso auto que tiene sufrió daños en la parte trasera tras chocar. Es que no se trata de un auto barato ni común sino que tan solo tres personas en el territorio nacional cuentan con el lujoso auto que despierta la atención de todos quienes lo cruzan por la calle.

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Se trata de un Tesla Cyberbeast, popularizado por su creador Elon Musk, que cuenta con un diseño particular fuera de lo común que genera admiración en los fanáticos de los automóviles. No es una unidad de fácil acceso debido a que su valor es extremadamente alto: ronda los 300.000 dólares, aunque en Estados Unidos, cuesta 80.000 dólares. Tan solo dos personas en el país tienen este tipo de automóviles: Barby Franco y Coscu.

Barby Franco y su hija Sarah, de tres años, protagonizaron un accidente automovilístico este viernes por la tarde en Cañuelas, sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 69. La modelo se encontraba al volante de su Tesla Cyberbeast, acompañada por su bebé y otra mujer, cuando una camioneta se cruzó de frente y debió frenar de manera abrupta, generando un choque en cadena que involucró también a una Maverick y un Corolla. Según el parte policial, afortunadamente no se registraron heridos de gravedad. El único lesionado fue el conductor del último vehículo, quien sufrió un golpe en la mano y recibió asistencia médica en el lugar.