¿Bendita TV se va de Canal 9? Beto Casella lo cuenta todo

“La verdad es que estamos hablando, pero yo no cerré nada ni avancé con nadie en especial. Te llaman, charlás, tomás café… ”, le contó Beto a Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en El run run del espectáculo , generando expectativa antes de revelar el contenido de esas reuniones.

“Por ahí me llaman de canales o productoras importantes a las que les encanta el producto y lo llevarían a un canal importante ”, aclaró Casella . Sin embargo, el conductor de Bendita TV destacó que el canal actual tiene la prioridad en cualquier negociación.

BETO CASELLA.jpg Beto Casella explicó cuál es la situación actual de Bendita TV.

“La opción A es Canal 9 para mí, si se emprolija y se pone más o menos previsible, no como los remezones que está teniendo este año. Si se emprolijan, se ponen a tiro y no hay problemas laborales, ni económicos, yo me quedo”, puntualizó haciendo referencia a los inconvenientes que este año viene sufriendo su equipo de trabajo.

“Si se pone muy complicado, que sea irrespirable, buenos ahí avanzo y… Tengo la sensación de que los canales importantes pondrían a Bendita en su pantalla hoy, pero la verdad es que no avancé con nadie todavía porque estamos a mitad de año y quiero ver cómo seguimos”, reveló.

“Así que me voy a tomar un par de meses a ver cómo avanza esto y ahí sí, o digo ‘me quedo en el 9 dieciocho años más’ o nos mudamos. Yo te aviso cuando hay un principio de algo”, finalizó el conductor. De todos modos, Piaggio sentenció: “Yo creo que Beto está más para irse que para quedarse”. Todo indica que a fines de septiembre habrá novedades concretas sobre el futuro del emblemático programa.