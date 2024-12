Benjamín Vicuña confesó cómo fue la vez que casi se agarra a piñas con Nicolás Repetto: "Me tiró un..."

Detrás de ese gran actor que también se caracteriza por ser un amor con sus hijos, se esconde un hombre temperamental con mucho carácter que no teme a plantarse sin importar quién esté enfrente. Es por eso que Benjamín Vicuña confesó que tuvo un tenso cruce con Nicolás Repetto hace un tiempo e incluso confesó que estuvieron cerca de los golpes de puño.

Embed - El día que VICUÑA SE FUE A LAS MANOS CON NICOLÁS REPETTO: una anécdota imperdible

Tras sonreír por el nivel de información que maneja la producción del programa, el actor chileno no sólo confesó que es cierto, sino que comenzó a relatar cómo se dio este tenso cruce: “Con Nico, primero me invitaron a un partido en una chacra en Uruguay. Yo era como un extranjero con papeles flojos, y él estaba en su club del amiguismo. A mí me discriminaron”.