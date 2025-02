Benjamín Vicuña contó cómo se lleva con Mauro Icardi y explotó todo

En el aeropuerto, Vicuña fue consultado por los escándalos mediáticos de la familia y respondió: “Mi respuesta es la misma desde el principio y ustedes la saben. Venir a buscar otra cosa, cuando la verdad es que no van a encontrar otra cosa", dijo y agregó: "Las cosas se resuelven a puertas cerradas, en casa, con cierta intimidad y para preservar a los chicos que es lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia”-