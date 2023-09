Benjamín Vicuña reveló el truco que tiene para criar a sus hijos

Es que el actor prioriza en este momento a sus hijos, y a pesar de la gran diferencia de edad que hay entre el primero y el último, trata de mantenerse aggiornado. "Son intergeneracionales. Con los más grandes trato de entender de qué va la música y cómo son las tendencias, y con los más chiquitos me sumerjo en las cosas que juegan y les controlo un poco lo que consumen y las cosas ven", explicó sobre su relación con ellos en una reciente entrevista con El Planeta Urbano.

Respecto al método de crianza que emplea con ellos, reveló con sinceridad: "Básicamente es una relación de amor, cariño y afecto. Se trata de potenciarlos, trabajar su autoestima, sus valores. Decirles todos los días que los amo, que los quiero, que son los mejores y que siempre lo vuelvan a intentar. No tengo ninguna fórmula más que el amor".

benjamin-vicuna-y-sus-hijos-620x464.png.webp Benjamín Vicuña y sus hijos

Sobre la grandísima exposición pública que tienen tanto él como las mamás de sus hijos, reflexionó que siempre algo se enteran de lo que se dice de ellos ya que "no pueden vivir en una burbuja".

Sobre este asunto en particular, fue completamente honesto: "Igual creo que no he hecho nada malo, puedo dormir tranquilo. Soy una persona con mis aciertos y mis errores, y mis hijos obviamente conocen esos contrastes".

Asimismo, asegura que sus hijos ya están entendiendo cómo son "las reglas" del mundo del espectáculo. "El más grande, sobre todo, va entendiendo por diferentes cosas que ha visto cómo es el juego: que quizás estoy con él en Estados Unidos visitando a mi mamá y sale una nota diciendo que estoy en la Patagonia con una novia. Ellos se han dado cuenta de cómo funciona esto y muchas veces se frustran pero saben de qué se trata", aseguró.