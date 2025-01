Cande Molfese confirmó cómo es su relación con Gastón Edul

Tras consagrarse como ganadora de Bake Off, se desataron los rumores de que Cande Molfese no sólo habría ganado el premio mayor, sino que también tuvo recompensa en el ámbito amoroso. Es por eso que se supo que Gastón Edul sería el hombre que desde hace varios meses está intentando conquistarla.

Fue así como el notero indagó a fondo para tratar de descubrir la verdad de este romance: “¿Por qué se dice que están de novios?”. Con amabilidad, la actriz confesó la verdad sobre por qué se corren estos rumores: “Porque el ángulo parece que estamos de la mano, pero la verdad que no. Nada que ver”.

Ante la polémica, Cande Molfese confesó cómo está su situación sentimental más allá de estos rumores con el periodista que cubre a la Selección Argentina. “¿Estás sola?”, le consultaron. Por lo que respondió: “Estoy soltera y estoy muy bien”.

Cande Molfese-Gastón Edul-2.jpg

Cande Molfese contó todo lo que sufrió en 2024

“Yo recién estaba pensando y dividí mi año en trimestres, porque la organización es total”, reveló Cande Molfese a la hora de hacer un balance de su 2024. Y agregó: “Siento que me pasa esto, si lo divido en titulares, que me parece importante para ordenarlo, es: Me separé, me deprimí y me fui para arriba”.

Es por eso que confesó que haber cerrado el 2024 consagrándose como campeona de Bake Off es lo que le permitió comenzar este año de la mejor manera, por lo que su objetivo esta puesto en dar vuelta la página y seguir adelante más allá de las situaciones que sufrió.