Federico D'Elía reveló el secreto del éxito de Los Simuladores

Federico D’Elía pasó por La Noche Perfecta, el programa de Sebastian Wainraich y fue inevitable no hablar sobre Los Simuladores. Es por eso que el conductor lo puso en tema al consultarle sobre su postura ante el mote de “el mejor programa de la televisión argentina”. Por lo que confesó: "Me gusta lo que pasa con el programa. Nosotros no vivimos las cosas de la misma manera que lo vive la gente común, que te ve”.