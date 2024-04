Cande Tinelli explotó al ver que su papá lo culpó de su casi segura separación

"Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani (Latorre) me la pican y yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas . No corto ni pincho. Acá "estamos comiendo con Cande, Mica, Coti y El Tirri. A Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija”, se sinceró Marcelo en su relato, dándole cierto protagonismo a su hija en la relación.

Candelaria-Marcelo-Tinelli.jpg

La principal muestra de que la relación estaría pasando por una fuerte crisis que podría decantar en separación fue la ausencia de Milett en los festejos por el cumpleaños de Tinelli, realizado en Madrid, donde vive Candelaria con su pareja. La principal hipótesis es que la hija mayor de Marcelo no le gusta Milett como pareja de su padre.

Luego de todos los ida y vuelta de la pareja y la frase de Marcelo, Candelaria recibió un mensaje en las redes sociales que no dudó en responder y lo compartió con sus seguidores. “Dejá a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz ustedes también lo serán. Ya dijo su padre que está mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes, las hijas, que nacen para hacer felices a sus padres, no para hacerlos sufrir. Déjenlo que sea feliz, y si no funciona, pues estén a su lado para abrazarlo y decirle que siga para adelante”, reza el mensaje de un usuario cuya identidad no fue mostrada.

Mediante una story de Instagram, Cande le respondió a quien escribió: "No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las tet*s al plato", sentenció. Si bien Candelaria se desentendió de lo que sucede, el periodista de espectáculos Ángel De Brito confirmó que la relación con Milett está rota y tuvieron un tenso cruce que quedó registrado en el reality "Los Tinelli": "Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas. ¿Por qué no se la fuman a Milett?”.

Post-Cande-Tinelli.jpg

Qué dijo Milett Figueroa cuando le preguntaron sobre la crisis con Tinelli

“Siempre estoy enamorada, me guío por el amor. Está todo muy bien por suerte”, reconoció la modelo en LAM con una sonrisa forzada, en el programa conducido por Ángel de Brito, luego de ser interceptada en la peluquería.

La peruana no dio demasiados detalles de su noviazgo, por lo que Alejandro Castelo continuó con las consultas sobre su relación con el conductor. Luego de preguntarle si está distanciada de Marcelo, Milett miró al notero con cara de sorpresa y respondió, picante: “No sé, ustedes sacan sus conclusiones”.

“Nadie pregunta nada, pero ustedes sacan sus propias conclusiones, así que yo los dejo ser”, agregó filosa. “Da la sensación de que hay como un distanciamiento”, continuó el periodista, intentando que Milett se soltara.

el-fin-de-semana-romantico-de-milett-figueroa-y-marcelo-tinelli-1.jpg

Sin embargo, continuó firme en su postura y Millet Figueroa apuntó contra las versiones que surgieron en los últimos días. “Bueno, son las sensaciones que tiene cada persona. Ustedes pueden tener las sensaciones que ustedes quieran. Nosotros estamos muy bien, la verdad. Yo nunca doy declaraciones de mi vida, pero, la verdad, si quieren saber por la preocupación, todo está muy bien”, expresó.

Además, justificó la falta de publicaciones conjuntas en redes y reconoció que ella no comparte prácticamente posteos. “Si estuviéramos distanciados o separados, te lo diría, pero no. Yo no subo mucho contenido, tengo que subir más y en eso estamos. Estamos trabajando para eso”, exclamó Milett, dando por terminada la nota que la puso visiblemente incómoda.