Cande Vetrano mostró por primera vez su pancita de embarazada y reveló el sexo de su bebé

La obra ha abierto un mundo de nuevos sentimientos para ella, y actuará embarazada por primera vez. “Va a ser la primera vez que voy a actuar embarazada, siento que me abrió un mundo de sentimientos nuevos, en los que ojalá pueda poner a disposición de la obra y va a ser un momento inolvidable”, añadió.

Cande Vetrano 2.jpg Cande Vetrano y Andrés Gil

Qué dijo Andrés Gil sobre el embarazo

En cuanto a cómo el embarazo ha influido en sus emociones, Candela confesó entre risas: “Lloro más o menos tres veces por día, por cualquier cosa”.

Por su parte, Andrés Gil, quien fue invitado al programa Almorzando con Juana (eltrece), compartió su reacción al saber que sería padre por primera vez. “Estamos felices. Lo primero que me pasó fue que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé, desde el momento en que nos enteramos. Es más compleja la situación, ya que se mezcla todo. La felicidad con el miedo, la incertidumbre y, desde ese lugar, disfrutándolo”, indicó el actor.

Andrés también destacó la sincronización de los eventos en sus vidas: “Por suerte, estamos en un gran momento los dos y hay que confiar en eso, en que las cosas están sincronizadas para que sucedan de esta manera”.