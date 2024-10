Caramelito Carrizo sorprendió al anunciar su inesperada boda

En cuanto a la boda, la exanimadora infantil adelantó que se tratará de un evento íntimo, destinado únicamente a amigos y familiares cercanos. “Va a ser algo chico e íntimo”, aseguró en diálogo con la Revista GENTE, destacando que no planean un gran festejo, sino más bien una celebración sencilla que resalte el amor y la unión familiar. A pesar de la discreción con la que planean el evento, la emoción de la pareja es palpable.

Caramelito 2.jpg Caramelito Carrizo y su familia

Cómo será el vestido de boda de Caramelito Carrizo

Uno de los detalles más emotivos que compartió Caramelito con la prensa tiene que ver con el vestido que usará en su gran día. Inicialmente, tenía pensado lucir un mono de lino color nude que ya había comprado, pero una intervención inesperada cambió sus planes. El reconocido diseñador Mariano Toledo, a quien la conductora admira desde hace mucho tiempo, se comunicó con ella para recomendarle a Marcela Daff, una talentosa diseñadora. Lo sorprendente es que Toledo no sabía que Cecilia estaba a punto de casarse cuando le hizo la recomendación. “Siento que es un regalo del universo. Mariano me llamó sin saber que me casaba”, relató con emoción.

Finalmente, Marcela Daff se encargará de crear un vestido especial para la ocasión. La diseñadora ya le tomó las medidas y se encuentra trabajando en el diseño que Cecilia lucirá en la ceremonia. Este gesto inesperado y lleno de significado le dio un toque mágico al proceso de preparación para el día de su boda.