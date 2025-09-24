Carmen Barbieri sin filtro sobre su vida sexual con Santiago Bal, fallecido en 2019

La conductora televisiva contó detalles de sus encuentros sexuales con el padre de su hijo Federico. Qué declaró en diálogo con un streaming.

Carmen Barbieri prendió el ventilador durante una transmisión en vivo con Martín Cirio y habló de todo sobre su experiencia personal con Santiago Bal y contó detalles de sus relaciones íntimas con él. Mano a mano con el conductor del streaming, Carmen no se guardó nada.

Ante las preguntas de Cirio, Carmen contó detalles de sus relaciones sexuales con Bal: "Cuando era pendeja me gustaba la previa. Era muy previero él, demasiado. Muy larga, se estaba haciendo la hora y le dije que me estaba por tomar un avión en un rato. Le dije que si no íbamos a cog... me iba ya. Se puso nervioso, pero fue al baño, se puso la bata y cuando salió lo hicimos”,

Luego de destacar que su pareja no necesitó de pastillas para realizar el acto sexual, pero contó que no pudieron tener sexo anal debido a las operaciones que atravesó para batallar contra el cáncer. “Recuperó un 80%, que es mucho (de la erección). La previa era linda con él. Después de haber tenido tantos problemas tocaron muchos filamentos y estuvo mucho tiempo sin tener una erección”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ladymoskigna/status/1970332121127346511&partner=&hide_thread=false Carmen contando sobre la erección de Santiago Bal y la primera vez que se lo cogió:

"Fue un 24 de enero del 86. Muy larga la previa. Le dije TIEMPO. Si no vamos a coger, me voy ya"



Martín Cirio: Por adelante o por atrás

Carmen: Por atrás no podía porque tiene que ser más dura pic.twitter.com/XFpbq30eZ2 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) September 23, 2025

Carmen mandó al frente a su hijo Fede Bal

"El papá era de terror, el abuelo también, tenía a quién salir. Él es infiel porque ama a las mujeres”, dijo Barbieri y sumó sobre las declaraciones que le hizo su hijo Federico cuando era pareja de Sofía Aldrey: “Viene y me dice: ‘Mamá, no estoy bien con Sofía. Es la mujer de mi vida, la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. Necesito una mujer que me movilice’. Y yo le dije: ‘Pero no podés dejarla. Ella estuvo con vos, a tu lado, te cuidó, te bañó, hizo todo’”.

“Me agarró contra la pared y me dijo: ‘Me gustan todas, las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes —no menores—, me gustan todas. ¿Se merece Sofía que yo la cagué así? ¿Se merece que le tenga lástima?’", contó y cerró: "Le dije que no, que lo mejor que podía hacer era separarse”.