Catalina de Gran Hermano recibió una inesperada propuesta de Ángel de Brito

Catailna 1.jpg Catalina de Gran Hermano

En el mensaje, De Brito expresó: "Hola Cata querida, te espero en LAM cuando quieras. Sé que sos fanática de verdad, que no te estás colgando como otras. Así que cuando te dejen, cuando puedas, cuando sea, bienvenida de angelita, de invitada, de lo que quieras". La ex Gran Hermano, visiblemente emocionada, respondió: "No chicos, me muero, que diga mi nombre ya es un montón. No lo puedo creer. Yo llegaba de la guardia, retrocedía la transmisión y me lo ponía a ver". Ahora, Catalina deberá obtener un permiso especial de Telefe para concretar su visita a LAM, posiblemente después de finalizar Gran Hermano 2023.