Cecilia Bonelli contó que se dijo con la China Suárez después de su affaire con su marido

Aquelos rumores nacieron en octubre de 2021, cuando se supo que la actriz se había visto a escondidas con Mauro Icardi en un hotel de París. En LAM aseguraron que además hablaba con un futbolista argentino y el nombre del ex Banfield y Boca Juniors no tardó en aparecer.

CHECHU BONELLI.jpg Chechu Bonelli junto a su marido, Darío Cvitanich, y sus hijas, Lupe y Carmela, durante el embarazo de Amelia.

Que dijo Chechu Bonelli sobre el supuesto affaire de su marido

Ella contó que el chisme cobró fuerza porque también acusaban a María Eugenia de mantener conversaciones hot con Rodrigo De Paul: “En los ciclos de chimentos tiraron que estaba con un futbolista local que tenía una esposa periodista, pero nunca le di bola”.

“Me acuerdo que ella me escribió un día... Me entró un mensaje que decía ‘Hola Chechu, soy la China’ y me contaba todo lo que se estaba diciendo. Le dije: ‘Euge, está todo bien. Nunca dudé de mi marido y no hay mucho más que aclarar’. Y ahí quedó”, reveló en cuanto a cómo aclararon la situación.

image.png

Para dar por finalizado el tema, Bonelli confesó que encaró a Cvitanich para preguntarle si alguna vez había hablado con Suárez: “Euge ha estado en casa, o sea que lo ha conocido a Darío mucho tiempo atrás y creo que se siguen en las redes, y él me contó una vez que ella pedía datos para hacer una visa y yo le pasé el contacto que tenemos nosotros. Entonces, después de todo, le pregunté ‘Che, amor, ¿nunca te mandó mensajes, no?’”.

Afortunadamente, la respuesta del papá de sus tres hijas fue la que esperaba: un “no” rotundo.