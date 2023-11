Chechu Bonelli reveló cuál es la condición especial que tiene su hija menor

A mediados de 2022 Chechu Bonelli y su marido, Darío Cvitanich , se fueron a vivir a Estados Unidos. La periodista y el ex jugador habían planeado un nuevo futuro en Miami, donde pensaban criar a sus dos hijas en común, Lupe y Carmela , y a la beba que estaba en camino, Amelia, que nació en diciembre pasado.

Un mes antes del viaje ella había perdido a su papá, cuando estaba embarazada de cinco meses. La aventura fue, también, una forma de empezar de nuevo. Pero las cosas no salieron como esperaban y en febrero de este año regresaron a la Argentina.

Los motivos de esta decisión los reveló la periodista en PH Podemos hablar y tienen que ver con la salud de su hija menor. “Cuando me voy a hacer una ecografía, y se empiezan a ver todos los órganos de la bebé, a Amelita le detectan en mi panza que uno de sus riñones tenía unos quistes ”, contó Chechu Bonelli.

“Eran unos quistes de agua, en realidad no sabía más que eso. La ecógrafa me dice ‘en el riñón izquierdo veo un quiste’. Entonces lo miro a Darío, y le digo: ‘¿De qué está hablando?’. No entendía nada”, contó y agregó que le sugirieron repetir el estudio en dos semanas.

Cuál es la condición de Amelia, la hija de Chechu Bonelli

Quince días más tarde volvieron al control. "Los quistes seguían estando, y le terminan dando un diagnóstico que se llama riñón multiquístico, es un riñón que, no se sabe por qué, no crece bien, y básicamente es un riñón que no funciona. Por suerte y gracias a Dios, el derecho está perfecto, ella puede vivir tranquilamente con un riñón. Tiene una vida normal, pero con una condición”, explicó la periodista.

Chechu Bonelli le confesó a Andy Kusnetzoff que siente culpa por la condición de su hija. “Me acuerdo de haber estado en el velorio de mi papá, y pensar si ese sufrimiento y esa tristeza tan inmensa que yo tenía podía llegar a afectar a mi hija”, resaltó conmovida la periodista, tras asegurar que siente que hablar públicamente de este tema la va a ayudar la aceptar la situación y que estar de nuevo en Argentina le da tranquilidad porque acá están sus médicos para cuidar a Amelia y sus afectos para contenerla a ella.