Cumple 53 años Andy Kusnetzoff: el día que se enamoró de Renée Zellweger y la persiguió por Estados Unidos

Andy Kusnetzoff, un amor a primera vista

Llamando la atención de todo el mundo con sus preguntas, su atrevimiento y sus ojos azules, Andy supo besar varias veces a Angelina Jolie, tuvo un idilio con Salma Hayek, y cayó rendido a los pies de una joven Renée Zellweger. La actriz, que había saltado a la fama a los 27 años con su primer protagónico en Jerry Maguire, deslumbró tanto a Kusnetzoff en un mano a mano en el Festival de Venecia de 1997 que se le declaró en esos cortos minutos cara a cara.

Empujado por ese impulso, el entonces joven notero argentino llegó a perseguirla meses después por Nueva York convencido de que la buena onda entre ellos en esa entrevista podía terminar en un romance: “Fue amor”, contó Andy varias veces al repasar la increíble anécdota.

Renée Zellweger y Jim Carrey.jpg

“Fui al cine, vi Jerry Maguire y me enamoré de verdad, como todos. Uno se enamora de los personajes también, y era hermoso. Con CQC viajaba mucho, llegué a Venecia y empecé a llamar a representantes, era todo muy casero, además era su primer Festival porque ella había hecho esa única película", relató el conductor en una entrevista con Florencia Peña en LPA.

Y apuntó: "Me consiguen la nota, y yo hacía la del piquito, buscaba darle un beso, pero de verdad me gustaba. Y cuando me la cruzo después en el Festival le pedí el mail. Pero ella no tenía mail, imaginate, año 1997. Yo sentí como una onda, era Hollywood, pero lo sentí, si hay onda, hay onda”.

“A las dos de la mañana me iba a dormir, y dije: hay que hacer algo más. Me quedo tranquilo si dejé todo. Me tomé un taxi a esa hora en Venecia, y fui con un disco al hotel donde estaba la representante. Le dejé el disco de CQC con temas de blues, con mi mail y una tarjeta. A los 40 días me llegó una carta de Los Ángeles, era ella, me hablaba muy buena onda, divino, pero no me dejaba un teléfono, nada”, repasó.

El fin del romance con Reneé Zellweger, por culpa de otra estrella

Parecía una historia con final marcado. Pero Andy no estaba dispuesto a entregarse, y como varias veces al año viajaba a cubrir eventos en el exterior para entrevistar a las principales estrellas de Hollywood, tuvo una segunda oportunidad con la actriz que luego ganaría dos Oscar, y no quiso desaprovecharla.

“Un año después la vi en una fiesta en Nueva York, a la que me colé. Con cámara es difícil pero sin cámara entré. Eran todos famosos, y la veo. La encaré y le dije: ¿te acordás de mí? Daba muy psycho, pero igual le dije de ir a tomar algo, cualquiera”, reafirmó el conductor de PH, Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff familia.jpg Andy Kusnetzoff junto a su esposa, Florencia, tiene dos hijos: Helena y León.

A un paso de la gloria, Andy se encontró con una respuesta inesperada, ya que todos pensaban que la actriz estaba soltera. "Me dijo que no podía, que estaba de novia. Llovía, salió del lugar, se subió a la limousine, y se fue”, contó Kusnetzoff, quien en un último intento desesperado por conmoverla le ofreció su campera para que no se moje.

Pero aquella fue la última vez que la vio. Y unos días después supo la verdad. Renée Zellweger estaba de novia con Jim Carrey, a quien había conocido filmando Irene, yo y mi otro yo. “Le hubiera ido mejor conmigo…”, se consuela Andy 25 años después, habiendo formado una familia con su esposa Flor Suárez, con la que se casó en 2016. Juntos tuvieron a Helena, de 7 años, y a León, de dos.