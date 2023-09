Andy Kusnetzoff contó cómo será el nuevo PH: el video

Y lo que podría ser la estrella de la noche "es algo a lo que le tengo mucha fe que se llama 'no podemos hablar' y hay que verlo. No sé cómo va a salir, no lo hice nunca, lo probé con productores y está muy bueno. Se trata de sentarte en una silla, delante de otra persona sin hablar y solo mirándote", adelantó el conductor.