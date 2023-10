Andrea Rincón contó qué pasó el día que la exorcizaron

“No podía dormir porque me despertaba con calaveras asfixiándome”, comentó sobre lo que sentía antes de que un pastor iniciara la sanación. “Vinieron a mi casa, me pusieron una mano en la espalda para liberarme de los demonios. Cuando me dijeron ‘respirá' se me aflojaron las piernas”, relató sobre el momento exacto en el que todo cambió.