Cecilia Milone contó todo sobre su romance con Chico Novarro

El pasado 10 de febrero se conoció que Milone habría mantenido un romance secreto con Chico Novarro. La noticia no tardó en generar revuelo, sobre todo después de que Julieta Novarro saliera al cruce en defensa de su padre y su madre. Hoy, tras unos días de rumores respecto de lo que realmente vivieron juntos, la actriz y cantante habló del último tramo de su historia con el hombre que más feliz la hizo en la vida.

La noche del 25 de julio de 2023, tras más de una década sin comunicación con Novarro, la artista tuvo un presentimiento inquietante. “Me desperté soñando que él estaba quieto y que no podía respirar”, relató. Al indagar sobre su estado, descubrió que, en ese mismo momento, él estaba siendo internado.

Luego de cuatro días en el Sanatorio Bazterrica, Novarro recibió el alta. Milone sintió que debía escribirle y, contra todo pronóstico, obtuvo una respuesta. En esa conversación, ella pudo expresarle algo que consideraba pendiente: “Tuvimos un chat hermoso donde yo pude pedir disculpas. Porque yo sentía que le debía disculpas a él, porque hacía once años que no hablábamos”.

Sin embargo, poco después, la comunicación se cortó abruptamente. Cuando Milone intentó contactarlo nuevamente, descubrió que había sido bloqueada. “Cuando me bloquearon el teléfono, usé otro y lo volvieron a bloquear. Sentí que lo único que podía pasar es que se estaba muriendo”, expresó.

Embed - Cecilia Milone rompió el silencio al recordar a Chico Novarro

El 12 de agosto de 2023, a pocos días del fallecimiento de Novarro, Milone se presentó en su domicilio. Desde su auto observó la casa y, finalmente, se animó a tocar el timbre aunque tuvo una respuesta negativa. Minutos después recibió un mensaje con una advertencia: “No vuelvas a tocar timbre, pensá en él”.

Su fallecimiento llevó a Milone a una profunda reflexión sobre su vida: “Yo me fui de mi casa a los dos meses. Pedí el divorcio a los seis meses. Que se muriera la persona que más feliz me hizo en la vida, puso en evidencia lo infeliz que me hacían”.

El homenaje de Milone a Novarro post fallecimiento

image.png

A partir de entonces, Milone encontró una nueva misión: preservar y difundir el legado artístico de Novarro. “Él fue un poeta extraordinario. No tuvo conciencia de quién fue, no supo difundir su obra poética”, aseguró.

En honor a su memoria, decidió grabar canciones inéditas del artista y cedió los derechos de su obra “Las cartas de un león” a SADAIC, como un gesto simbólico para mantener viva su creación.

Milone no duda en afirmar: “Yo viví una historia hermosa con un artista hermoso, con la persona más buena del mundo”. Aunque su despedida fue dolorosa, su amor sigue intacto y, a través de su legado musical, continuará rindiéndole homenaje.