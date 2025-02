Cecilia Milone lanzó un picante mensaje y todas las miradas de fijaron en Julieta Novarro

"Los malos lastiman a los buenos. Los buenos, entre ellos, se sostienen. Existe el mal y existe el bien. Los buenos se salvan entre buenos. Los malos, a la larga, se pierden".

Si bien la actriz no hizo una mención directa a la hija de Novarro, el contexto dejó entrever que se trataba de una respuesta a sus recientes declaraciones. Por su parte, Julieta Novarro también sumó su voz a la polémica y dejó una frase que fue interpretada como un dardo directo hacia Milone: "Cuando hay una persona que no está, hay que callarse la boca", sostuvo en el programa Puro Show.

Cecilia Milone 2.jpg Cecilia Milone

El mensaje de Cecilia Milone y la historia detrás de "Carta de un león a otro"

Además de los cruces con la familia Novarro, Cecilia Milone también aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje contra el periodismo. En un video publicado en Instagram, la actriz expresó su malestar con el tratamiento que los medios le dieron al tema: "He tratado con mucho cariño a los periodistas. Yo jamás les he mandado una carta documento… ¡Así me va, por ir tan fresca por la vida creyendo que el mal se redimía con cariño!", escribió.

Pero lo que más llamó la atención fue el contenido del video, donde reveló una conversación que tuvo con Chico Novarro sobre la icónica canción "Carta de un león a otro". En el clip, Cecilia Milone explicó que Novarro le confesó una curiosa anécdota sobre la letra original del tema:

"No, en realidad yo no escribí eso. El original decía: ‘el mal no se redime con cariño’. Pero le di a leer a China Zorrilla la letra antes de estrenarla y me dijo que le parecía demasiado desesperanzadora, que al menos debía dejar una esperanza. Entonces la cambié", contó.