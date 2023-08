Charlotte Caniggia habló de la relación con su papá y sorprendió

"No hablé con él", precisó la mediática. "¿Y vas a hablar? ¿Te vas a juntar?", le preguntó Guido Zaffora. "Sí, ¿por qué no? Es mi papá", acotó la invitada. "¿Hay posibilidad de reconciliación?", le consultó el panelista. "Sí, siempre hay que sanar el vínculo familiar. Estar bien con la familia", expresó Charlotte.

No es la única vez que habla con los medios acerca de su familia en los últimos días. La propia Charlotte luego de haber sido abordada en la calle por un movilero de A la tarde afirmó: “Estoy muy contenta, muy feliz. Voy a estar en el Bailando, así que súper bien. Soy tía, estoy muy feliz, después voy a ver a la bebé que es muy chiquita, muy chiquita. Y la amo”, dijo Caniggia con una sonrisa y la mirada blindada por unos anteojos de sol estilo Barbie.

“Con toda la familia estoy muy bien, por suerte”, agregó en relación al vínculo que mantiene con Alex, Melody y la bebé. “Sofía, la mujer de tu papá, dijo que están felices de que son abuelos”, le apuntó el notero. “Ay, eso espero. Es una bendición un bebé en la familia y estamos todos muy felices”, dijo Charlotte. “¿Te sorprendió que tu papá no dijo nada pero sí Sofía? ¿Le creés a ese comentario?”, insistió el periodista. “Yo no sé, no quiero opinar. Pero mientras mi hermano y yo estamos felices... Creo que somos la única familia que queda en esta familia”, definió ella de esta particular manera como estado de situación familiar.