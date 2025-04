Chiara confesó su amor por Luz en Gran Hermano: "Hay conexión especial"

¿Nace un nuevo amor en Gran Hermano ? La casa acostumbró a los seguidores a ser el escenario de amores que han llegado después de relaciones que atravesaron tensión u otras formas que no parecían compatibles. En las últimas horas una participante confesó que siente un vínculo particular con otra persona del reality.

Por otra parte sumó en el confesionario de GH: "Me gusta mi vínculo con ella. Luz tiene un arreglo con su novio que es que, si está con otra mujer, está todo bien. Me atrae ella como persona, me gusta. Me parece muy hermosa y muy atractiva. Es mi tipo. Es un culebrón esto, para mí tenemos una conexión álmica".