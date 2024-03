Claudia Villafañe explotó contra Luis Ventura y contó lo peor

La ex esposa de Diego Maradona sigue en su guerra personal contra el periodista por sus acusaciones del pasado.

En un mensaje dirigido a Diego Esteves, Claudia expresó su indignación, afirmando que Ventura estaba "ensañado" con ella y sus hijas, Dalma y Gianinna. “Luis solo le apuntaba a Dalma y Gianinna cuando los otros hijos de Diego también podrían haber intervenido”, agregó la ex de Diego Maradona.

La pelea entre Claudia Villafañe y Luis Ventura

Frente a estas acusaciones, Claudia aseguró a Esteves: "Jamás le robé a Diego Maradona", refutando así las sospechas que han circulado durante años sobre su administración del dinero del exfutbolista. Ventura, por su parte, respondió con críticas hacia Villafañe, cuestionando su actitud y recordando supuestos desencuentros pasados.

“Más de lo mismo. Claudia tiene una particularidad, hay una parte de ella que a mi me enternece y otra que me indigna. Siempre utilizó voces ajenas a lo que es nuestro vínculo, porque ella supo llamar en algún momento para intercambiar información y mantener largas charlas, pero la verdad que siempre me dejó afuera de todo, de la información, de los negocios que ella hizo en detrimento a medios que yo representaba porque eran medios pobres”, aseguró Luis Ventura.

“Siempre estuvieron las prioridades a aquellos pulpos mediáticos en donde detrás de una nota había un negocio y donde había un montón de cosas que yo entiendo y no está mal que haya aceptado”, agregó el periodista.