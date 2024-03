Damián Betular mostró cómo es el tatuaje que se hizo en homenaje a Diego Maradona

“A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, siguió sorprendiendo el integrante del jurado de Masterchef sobre su relación con el fútbol.

Cómo fue que Damián Betular decidió tatuarse la imágen de Diego Maradona.

En este sentido, Damián Betular reveló cómo fue que se decidió por hacerse un tatuaje de Diego Maradona: “Una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él”.

A lo que algunos de sus compañeros decidió desconfiar de lo que estaba comentando: "Pero Betu, nunca contaste esto y nunca mostraste tu tatuaje. Nos cuesta creer que esto sea cierto”.

Damián Betular-Diego Maradona-2.jpg

Fue así como para despejar dudas Damián Betular se levantó la manga de la remera de su hombro izquierdo y allí se pudo ver la imágen de Diego Maradona de espaldas trasladando la pelota a la altura de sus rodillas con la camiseta Argentina puesta.

“El tatuaje lo tengo con la fecha: 29 de junio del 86′ y me lo hice en un momento cuando yo me quebré. Tuve una triple fractura de peroné y no pude jugar más”, relató sobre el momento especial que terminó provocando que se realice este homenaje en honor al 10.