¡Cómo creció! Así está Inti, el nieto de Cris Morena

La reconocida productora televisiva aprovechó el cumpleaños de su nieto para homenajearlo ens us redes sociales.

Cris Morena, la célebre productora y creadora de icónicas series juveniles , no solo es una figura destacada en la industria del entretenimiento, sino también una abuela devota. Junto a su exesposo Gustavo Yankelevich, Cris es fanática de sus cinco nietos: Franco, Valentín y Azul, hijos de Romina Yan y Darío Giordano, e Inti y Mila, hijos de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Los abuelos acompañan a los niños en sus proyectos, cumpleaños y eventos especiales, siempre demostrando su orgullo y amor incondicional.

La publicación rápidamente atrajo la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar mensajes de felicitación para Inti. “Feliz cumple, infinitas bendiciones”, “¡Qué grande está! ¡Feliz cumpleaños a Inti!” y “Wow, qué grandes están tus nietos, Cris”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la red social. La conmovedora dedicatoria de Cris Morena refleja su amor y dedicación hacia su familia, algo que constantemente muestra en sus redes sociales, donde alterna contenido profesional con momentos familiares.

Cris Morena no solo recuerda con cariño a sus hijos, Romina y Tomás, sino que también se asegura de mantener vivo el legado de Romina Yan, fallecida en 2010. Los posteos recordando a su hija y los mensajes de amor a sus nietos muestran la faceta más humana de una mujer que ha dejado una huella imborrable en la televisión argentina.

Inti 3.jpg Inti, el nieto de Cris Morena

El posteo de Cris Morena con el que había saludado a su otra nieta

Además, la familia Yankelevich-Morena sigue creciendo y celebrando hitos importantes. Hace unos meses, Azul, la hija menor de Romina, cumplió 18 años. Cris le dedicó un cálido mensaje en redes sociales: “¡Feliz cumple amor mío! Siempre juntas”. La joven fue agasajada con numerosos mensajes que destacaron su parecido con su madre, Romina, y reflejaron el cariño de su familia.

Franco, el hermano mayor de Azul, también le dedicó unas emotivas palabras en su cumpleaños: “Tendría que regalarte el cielo entero para que entiendas cuánto te amo. Y aun así me quedaría corto. No me cabe tanta felicidad del orgullo que siento por vos. Por haberte disfrutado, verte crecer y convertirte en quien sos hoy. La vida te espera y el mundo es tuyo. Te lo vuelvo a decir: siempre serás mi princesa, mi pequeña Alicia y yo tu sombrerero. Acá estoy, por siempre y para siempre. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños”.