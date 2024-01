La ácida crítica de Cris Morena contra el éxito de Flor Bertotti

cris-morena-flor-bertotti.png Cris Morena y Flor Bertotti estuvieron enfrentadas en la Justicia por Niní.

La palabra de Cris Morena sobre los shows de Flor Bertotti

"Floricienta fue un negocio millonario y un exitazo en las tardes de El Trece. Cris metió dos temporadas de muchísimo éxito, más los recitales, más el merchandising, más los CD, que se vendían en aquella época (2004/2005)”, hizo memoria Ángel de Brito sobre la creación de Cris Morena y la interpretación de Flor Bertotti.

“Les iba muy bien y quisieron hacer una tercera temporada. Se lo ofrecieron a Flor, pero ella dijo que no porque tenía ganas de hacer otra cosa”, sumó Maite Peñoñori. Ante las dudas en LAM, el conductor le escribió a la productora para saber qué pensaba de los shows de Florencia.

“Cris, no entiendo cómo Bertotti hace shows con los temas de Floricienta. ¿Me explicás un poco? ¿Vos le diste algún tipo de aval?”, le consultó Ángel y obtuvo la respuesta de la empresaria: “Ángel, estoy a full de proyectos. Y fascinada con Margarita (la secuela de Floricienta). Con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo”.