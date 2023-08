Cómo es el gualicho que el ex de Fátima Florez le hizo con una bombacha

"Esto me hace mal porque estuve toda mi vida con él, desde que tengo 19 años. Mirá el tiempo que pasó y mirá cómo estoy hoy. Yo digo que es el gran amor de mi vida", expresó la humorista en LAM, al hablar por primera vez del fin del vínculo.

“Le llevó una ropa interior que quedó en su poder para hacer una atadura, para que vuelva a su lado”, detalló el periodista. “Norberto le robó una tanga que seguramente usaba con él, qué tipo tóxico”, acotó Mariana Brey al escuchar a su colega.

“Quizás ella en algún momento se la cedió y él se la guardó de recuerdo. Hoy está interviniendo la magia divina, hay fotos de Milei pinchadas”, sentenció el periodista, con el humor que lo caracteriza.

Además, según contaron en ese mismo programa, en los próximos meses, Fátima deberá afrontar una batalla judicial y la división de bienes con su ex. La cifra que está en juego sería millonaria.

En el programa explicaron que el productor tendrá que buscar llegar a un acuerdo con la actriz o bien buscar la forma de accionar para lograr una justa división.

Aseguran que Norberto Marcos estaría pasando su peor momento con el romance de Fátima y Milei

“Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo", detalló Nancy Duré.

La periodista indicó que el productor tiene registrado los derechos de los personajes y shows de la actriz. "Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, concluyó.