Cómo es el tema que El Conejo de Gran Hermano le dedicó a Coti Romero

En sus redes sociales, El Cone promocionó su primer lanzamiento musical e invitó a sus seguidores a escucharla: “Ya no eres, ya estamos en todas las plataformas”. La letra expresa sus más profundos sentimientos y un reclamo a un amor que no funcionó, por lo que varios fans creyeron que estaba dedicada a Coti.

La canción se hizo viral en redes y generó la reacción de los usuarios. Algunos consideraron que su incursión musical fue muy buena, pero otros le reprocharon el exceso del autotune, revelándole que no suena como su voz. Pero varios acotaron que fue una indirecta a su ex, de la que se separó hace unos meses.

Cómo es la letra de la canción que lanzó El Conejo y que fue considerada una indirecta para Coti Romero

“Es que ya no eres la verdad, eres la que miente/Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo/Ando buscando un amor, un amor que me ame en serio/Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado/ tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado/No te enamoraste de mí ni de mis manos”, dice la letra en el estribillo de la canción de El Cone.

En medio de la amplia repercusión, le consultaron en LAM: ¿La letra es para Coti?”. “No, no. ¿Por qué va a ser para Coti? Es para gente que ha pasado por situaciones amorosas, frustración, experiencias de vida. Creo que la música se basa en eso”, reconoció el ex GH.