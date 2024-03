Cómo fue el escándalo que protagonizó el marido de Pampita en un gimnasio

pampita-y-roberto-garcia-moritan-una-historia-de-amor-a-traves-de-las-tapas-de-revista-caras-1424419.jpg

“Él se ha quejado, ha hecho un escándalo aparentemente en el gimnasio, se quejó, levantó la voz, no me consta si fue contra el muchacho que le pedía el cambio, que estaba haciendo ejercicio o contra las autoridades o los entrenadores del gimnasio”, señaló Lussich.

“La cosa es que corrió como reguero de pólvora por todo el gimnasio… ‘Qué rompe huevos el marido de Pampita’”, dramatizó el conductor. “El muchacho tendría sus motivos si quería quejarse pero lo que quiero decir, que él no sabe, es que cayó como el ojete”, cerró el periodista Lussich.

Lali Espósito le hizo una invitación hot a Pampita tras elegirla para pasar una noche de pasión

Pampita fue una de las invitadas al nuevo canal de streaming, La Casa, donde los influencers argentinos más reconocidos tienen el programa Rumis. La modelo piropeó a Lali Espósito y reconoció que le gustaría pasar una noche de pasión con ella. La actriz, sin vueltas, le contestó por redes con un fogoso mensaje.

Juariu encaró a la jurado del Bailando con una pregunta muy fuerte en la que quiso saber a qué mujer del mundo del espectáculo elegiría para tener un encuentro íntimo. “Alguien que te parezca atractiva o le darías un beso en cualquier momento”, le comentó la periodista y la conductora reveló a quién podría elegir, sin pensarlo demasiado: “Lali… diosa, hot... debe ser bárbara en la cama”.

“Tiene pinta de que es una bomba”, exclamó, en medio de la sorpresa que generó su respuesta en el panel de influencers. Pero le hizo una advertencia a la cantante para que no acepte la propuesta en estos momentos: “No me escribas porque todavía no me gustan las mujeres pero... Si hay que apostar...”. Además, la elogió por su trabajo, luego de verla en un show: “¿La viste bailando en el escenario? Uf…”.

El video de la jurado se viralizó en redes, a tal punto que Lali Espósito, que está de vacaciones, se enteró de todo lo que dijo. La cantante se manifestó, después de ver el video de Pampita, y le devolvió el gesto. La actriz dejó un tuit con su respuesta y le pidió ayuda a sus seguidores para que su mensaje le llegue a la modelo.

“Che díganle a Pampa que yo re toy, eh”, lanzó Lali, sin problemas, correspondiendo a Pampita. La actriz sumó unos emojis de dos caritas felices, uno de un corazón y otro de dos manos realizando la forma de un corazón. “Diosa”, exclamó para cerrar su posteo.