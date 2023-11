Cómo fue el reecuentro de la China Suárez y Rusherking

La China Suárez fue noticia porque se cruzó en Sevilla con Rusherking, a siete meses de haber terminado su relación. La incómoda situación se llevó a cabo este jueves en los Latin Grammy 2023, evento que premia a lo mejor de la música latina y al que muchos famosos argentinos fueron invitados. Pero la artista no solo se cruzó con su ex, sino también con Zaira Nara, con quien no tiene vínculo desde el affaire que tuvo con Mauro Icardi y que desató el “WandaGate”.