Cómo fue el saludo de cumpleaños de la China Suárez desde Europa a su hija Magnolia

La China Suárez ha vuelto a la escena mediática en el último tiempo debido a su reciente nueva relación con Mauro Icardi, en medio de la polémica separación de este último con Wanda Nara. A partir de allí se han empezado a hablar de muchas cosas acerca de la ex Casi Ángeles, pero sobre todo reflotó su mote de robamaridos.

Y en medio de todo esto, mientras se dejaba fotografiar durmiendo en un avión privado o posando junto a una mesa llena de delicatessen, la China le dedicó un mensaje a su hija Magnolia que está cumpliendo 7 años.

En su cuenta oficial de Instagram, mediante sus stories, escribió: "Feliz nacimiento para mi acuariana favorita. La más loca, la más linda, la más buena, graciosa, divertida. Te amo como todavía no se inventó".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/1887830159593709771?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1887830159593709771%7Ctwgr%5Efd5af53efcc00230884ce537fb7faaf1ed82375b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-17979211275737101.ampproject.net%2F2501142147000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false La China Suárez recordó uno de los momentos más dulces junto a su hija Magnolia pic.twitter.com/s4eqEbZPtr — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) February 7, 2025

Luego sumó un tierno video, donde se las puede ver a puro mimo, con una conexión única entre madre e hija durante sus primeros años de vida. "Mi bebita pegote, siempre así".

Rápidamente las redes sociales viralizaron el contenido y recordaron que, a pesar de los escándalos mediáticos por sus polémicas relaciones, la China es una madre presente que demuestra mucho amor por sus hijos y que siempre los tiene presentes.

Aseguran que la China Suárez estuvo con maridos de sus amigas

image.png

Yanina Latorre, la picante y polémica panelista de LAM y periodista, fue quien reveló una lista de mujeres que sufrieron la traición de sus parejas con la actriz, y entre ellas figuran amigas suyas.

Entre las personas mencionadas están Paula Chaves, Mery del Cerro, Zaira Nara y Gimena Accardi. La responsable de difundir la información, no dudó en encender la mecha con una serie de publicaciones en la misma red, donde lanzó fuertes declaraciones: "De vos solo recordamos el nombre de las mujeres que sufrieron cuando te metiste con sus maridos. ¿Qué pasó con tus amigas Paula Chaves, María del Cerro, Zaira Nara y Gime Accardi?".

Pero la historia no quedó ahí. Latorre continuó con su crítica al asegurar: "Si mandamos un notero ahora a la calle y hace una encuesta. Dame 5 novios de la China y 5 laburos, te aseguro que tus laburos no los recuerda nadie". Como resultado, sus palabras generaron un eco inmediato en sus seguidores que no tardaron en reaccionar.