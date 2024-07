¿Cómo le fue a Marley con el debut de Expedición Robinson?

La primera jugadora inmune

Samanta Herdt tiene 27 años y es modelo. La jugadora se ganó el primer collar de inmunidad. La entrerriana se impuso en una difícil tarea de resistencia que consistió de mantenerse de pie sobre unas plataformas ubicadas en el mar con el oleaje golpeándolas de forma continua. Samanta resistió más de 1 hora y superó el desafío.

"Sos la primera ganadora y acá tenemos el primer collar de inmunidad. Esto te va a proteger a vos cuando tu equipo pierda y vaya al Concejo. A vos no te van a poder votar", explicó Marley sobre el beneficio.

Ahora divididos en dos campamentos (amarillo o rojo) deberán superar las diferentes pruebas para evitar caer en el Concejo Tribal donde el campamento perdedor deberá eliminar a uno de sus compañeros con el voto negativo.

Samanta, inmune, armó su equipo (campamento sur - amarillo) junto a Francisco, Malvina, Mauro, Janet, Baltasar, Eugenia, Brian, Aixa, Goldi, Iván y Martina. En tanto que el campamento norte - rojo se conformó con Juan Pablo, Fiorella, Agustín P, Agustín M, Malena, Lobo, Inés, Maru, Martín, Julieta, Gabriel y Tomás.

Quién es Fiorela, la jugadora vegana y candidata a ganar

Fiorela Fraccaro tiene 32 años. Es de Bragado y vive en la Ciudad de Buenos Aires. En 2012 se recibió de profesora en educación física y entró a trabajar en un gimnasio del cual es ahora dueña. "Siento que tengo características de liderazgo, pero tengo una personalidad pacífica y sé adaptarme a las demás personalidades", dijo la jugadora.

Y agregó: "Soy vegana. No sé cómo va a funcionar mi alimentación. Espero que exista la posibilidad en la naturaleza de que haya frutas y verduras. Espero ganar competencias y alimentos, sino me comeré las uñas".

"No le esquivo a los desafíos. Me gusta jugar. Me gusta competir. Es un desafío saber qué tan heroica soy en las situaciones extremas y la adversidad. Considero que soy una candidata a ganar Survivor", dijo la superviviente.

Todos los participantes

