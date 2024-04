Cómo se organizó la casa de Gran Hermano para hacer la nueva compra de comida

Es así que en una de las reuniones entre los varones, en la cocina, se lo puede ver a Martín Ku afirmando que, a modo queja, "que siempre van a ceder a lo que quiere la mayoría". En otra reunión, el Chino afirmó que "es injusto gastar 21 lucas en puchos y no aportar en las cosas para la casa". Con respecto a esto último, los cigarrillos fueron tema de discusiones entre los jugadores en los últimos días ya que hay quienes entienden que no son primordiales y que hay que priorizar los alimentos.

Luego, en otro momento de la jornada, Catalina Gorostidi planteó la idea de separar $60.000 para la casa y $13.000 para cada dupla dentro de la casa. La idea también era la de organizar las compras de manera individual.

Al final del tape, Furia se alejó del lugar donde debatía el resto de los integrantes de la casa con un termo y mate en mano. Y mirando fijo a una de las cámaras dijo: "Si estoy tomando mate es porque me estoy cagando de hambre".

De qué hablaron Furia y Emma tras la eliminación de Cata de Gran Hermano

Finalmente después de una larga espera que se alargó hasta la madrugada del lunes, se supo que Catalina debía abandonar la casa de Gran Hermano, tras perder su mano a mano frente a Furia. En medio de las denuncias de arreglos y acomodos, la participante más polémica del certamen pasó su prueba más complicada, sabiendo que tiene a toda la casa en contra exceptuando a Emma, su único aliado.

Y fueron ellos dos quienes se juntaron en la habitación luego de la victoria de Furia a hablar sobre lo ocurrido. “Che, gracias, no puedo dejar de dar gracias, yo pensé que me iba”, admitió Furia hablándole a la cámara. “Si, gracias, gracias, gracias, gracias”, se sumó Emma.

“No hace falta que me entiendan, uno juega y no sabe lo que pasa, no hace falta que entiendan el juego de nadie. Lo que si bueno, vos lo viviste con Joel y tuviste un versus y yo también a Cata. Picante”, admitió Furia.

“Ahora seguimos siendo vos y yo contra todos”, insistió Emma, “Lo que se venga”, cocordó Furia. “Ya están planeando las nominaciones, te lo juro por dios, no sabés las caras”, aseguró él. “Creo que me deberían dejar descansar, ¿no?”, agregó mirando a cámara.

“A los dos, de pronto me parece”, pidió Emma. “Vayan por otro lado ya… si ya están pensando en las nominaciones. Mañana es la prueba de líder, dejame ganar por lo menos”, recordó Furia.

“Martín y Manzana ahí planeando”, agregó él. “Bueno, dos chicos que se traicionaron en un momento y ahora se vuelven a amigar. Porque es lo que les queda hacer. Nada más Emma, relax. No puedo creer que ya mañana tenemos la prueba de líder”, sumó.

“¿Cómo van a pensar las personas que nos peleamos con Cata por Mauro?”, volvió a insistir Furia, confusa por la pelea que vivió con su amiga. “Nada que ver”, concedió Emma. “Yo me enojé cuando me di cuenta que deschavó mi juego, ¿qué estás haciendo perra?, y después la entrada de Alfa fue demasiado. Este versus era Catalina vs Emmanuel, no era Juliana vs Catalina, ¿o no?”, sumó Juliana.