De qué hablaron Furia y Emma tras la eliminación de Cata de Gran Hermano

Y fueron ellos dos quienes se juntaron en la habitación luego de la victoria de Furia a hablar sobre lo ocurrido. “Che, gracias, no puedo dejar de dar gracias, yo pensé que me iba”, admitió Furia hablándole a la cámara. “Si, gracias, gracias, gracias, gracias”, se sumó Emma.

“No hace falta que me entiendan, uno juega y no sabe lo que pasa, no hace falta que entiendan el juego de nadie. Lo que si bueno, vos lo viviste con Joel y tuviste un versus y yo también a Cata. Picante”, admitió Furia.

El futuro de la casa de Gran Hermano

“Ahora seguimos siendo vos y yo contra todos”, insistió Emma, “Lo que se venga”, cocordó Furia. “Ya están planeando las nominaciones, te lo juro por dios, no sabés las caras”, aseguró él. “Creo que me deberían dejar descansar, ¿no?”, agregó mirando a cámara.

“A los dos, de pronto me parece”, pidió Emma. “Vayan por otro lado ya… si ya están pensando en las nominaciones. Mañana es la prueba de líder, dejame ganar por lo menos”, recordó Furia.

Embed Emma y Furia conversando tras la eliminación de Catalina #GranHermano pic.twitter.com/NgoBlbYnde — TRONK (@TronkOficial) April 9, 2024

“Martín y Manzana ahí planeando”, agregó él. “Bueno, dos chicos que se traicionaron en un momento y ahora se vuelven a amigar. Porque es lo que les queda hacer. Nada más Emma, relax. No puedo creer que ya mañana tenemos la prueba de líder”, sumó.

“¿Cómo van a pensar las personas que nos peleamos con Cata por Mauro?”, volvió a insistir Furia, confusa por la pelea que vivió con su amiga. “Nada que ver”, concedió Emma. “Yo me enojé cuando me di cuenta que deschavó mi juego, ¿qué estás haciendo perra?, y después la entrada de Alfa fue demasiado. Este versus era Catalina vs Emmanuel, no era Juliana vs Catalina, ¿o no?”, sumó Juliana.

Los festejos de Furia y Emma por sus fulminantes

“Me encantó que tu fulminante y la mía, cariño…”, agregó Emma haciendo referencia a que ambas fulminantes habían sacado a sus contrincantes. “Eso significa que tenés banca”, aseguró Furia. “Nuestras fulminantes fueron iconic”, insistió Emma.

“¡Gracias! No se si existe, no sabemos nada, si la gente nos apoya, sino, si es suerte, si es mi hermana, si es Nico, no sabemos un carajo, no hay acomodo. Todos hicimos un casting y pasamos un montón de prueba, un montón de estudios, casi por uno no entro, me tuve que hacer otro, había muchas trabas, hasta que estoy acá, y él está ahí y todo es Gran Hermano. Dejen de flashar, los que podemos flashear somos nosotros que estamos encerrados sin celular diciendo ‘¿qué hora es?, ¿qué día es?’”, cerró Furia.