Cómo se puso Denisse al ver que Florencia le quiere robar a su novio en Gran Hermano

Denisse González ha regresado a Gran Hermano y no solo se reencuentra con Bautista Mascia, su amor en la casa, sino también con la sombra de la rivalidad amorosa encarnada por Florencia Regidor. La vuelta de la modelo no ha estado exenta de polémicas y celos, marcando un capítulo intenso en el reality.

Desde el primer momento, Denisse expresó su preocupación por la presencia de Florencia, notando actitudes que la hicieron sentir insegura sobre la relación con Bautista. A través de las redes sociales, los seguidores del programa compartieron las inquietudes de la modelo, quien afirmó: "Entró re viva del repechaje y ya se dio cuenta que Florencia lo mira con otros ojos a Bauti. Dice que no sabe si ponerle los puntos o no".

Paloma Méndez, otra de las nuevas participantes, aconsejó a Denisse no confrontar directamente con Florencia. "Y además por él, que sé que de su parte no hay nada. Él es más bueno...", agregó en referencia a Bautista, su novio. Sin embargo, las tensiones crecieron cuando Florencia lanzó comentarios que Denisse interpretó como coqueteos.

Deniss 2.jpg Qué dijo Denisse sobre el intento de coqueteo de Florencia en Gran Hermano

La aspirante a modelo le declaró la guerra a Florencia, confesando: "Cuando veo una mala intención de una persona que se quiere mostrar, estar ahí, no me gusta. No me gusta y no es porque diga ‘lo voy a perder’ sino porque me jode". A pesar de la confianza de Denisse en la fidelidad de Bautista, el programa mostró los coqueteos del uruguayo con la nueva concursante.

En medio de la polémica, la pareja decidió dar un paso más en su relación y protagonizaron el primer encuentro íntimo de la temporada en el cuarto de varones. Esta situación, sumada a las tensiones con Florencia, ha convertido a Denisse en una versión más intensa y confrontativa en esta segunda oportunidad en el reality. La batalla por el amor promete ser uno de los elementos más destacados en esta edición de Gran Hermano.