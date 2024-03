Cómo se puso Julieta Poggio cuando le mostraron fotos con Marcos Ginocchio en Punta del Este

La ex Gran Hermano sorprendió con su reacción al ver las imágenes muy pegada al Primo.

Es que en las últimas horas se filtraron imágenes de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio muy pegados en Punta del Este. Si bien ella mencionó que entre ellos ya no pasaba nada, los rumores volvieron a aparecer, por lo que reaccionó al respecto.

Se debe a que en LAM cruzaron a la ex Gran Hermano y le mostraron las imágenes de ella junto al Primo y a Fabricio Maida, uno de sus amigos con quien también estuvo a los abrazos: “Fabri es un amigo mío. Tenemos un grupo de cuatro y hacemos planes de amigos. Compartimos habitación en un hotel porque fuimos a bailar y después pasamos el día en un hotel, pero estuvimos los cuatro ahí, no los dos solos”.

En estge sentido, el notero consultó: “¿Él fue el que estuvo con vos en las playas de Punta del Este? También está esta foto…”. A lo que ella respondió: “Sí, fuimos a Punta del Este los cuatro. ¿Te pensás que si fuera mi novio estaría abrazada en la playa?”.

Julieta-Poggio-Marcos-Ginocchio-2.jpg

Cuál es la situación sentimental actual de Julieta Poggio

Ante las imágenes filtradas de Julieta Poggio acompañada por su amigo y con Marcos Ginocchio decidió aclarar cómo es actualmente su situación sentimental para tratar de desactivar rumores: “Estoy soltera. Él es mi amigo y no tengo problema en ir abrazada de mi amigo”.

Sin embargo, cuando le mostraron las fotos de ella muy pegada a Marcos Ginocchio en una fiesta en Punta del Este, lo primero que hizo fue sonrojarse con tintes de vergüenza ante lo que podría haber pasado entre ellos durante esa noche.

Julieta-Poggio-Marcos-Ginocchio-1.jpg

Pese a esto, comentó: “Amo, la gente es re paparazzi. Se me juntó el ganado parece, sí. Ellos se conocen, pero no son celosos porque yo estoy re soltera, más soltera que nunca. Un día con uno, un dia con otro… La verdad es que me re divierte”.