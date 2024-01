Cómo se puso Sabrina en Gran Hermano al enterarse que su novio la dejó por infiel

El caos se desató cuando, durante la noche, Lucía, Zoe, Bautista y Rosina escucharon las impactantes palabras de un televidente con un megáfono: “Sabrina, tu novio te dejó”. “Yo no le diría nada... qué horrible bolud..., qué hijos de p... que son”, dijo Lucía, mientras que Rosina agregó: “Capaz se lo querían decir, no van a jugar con algo así”.

Qué dijo Alan de Gran Hermano al enterarse que el novio de Sabrina le había cortado

“A mí me afecta menos que a ella pero no quiero que esté mal. Traté de hablar de otras cosas con ella para que se olvide de eso. No pasa nada, pero es bravo. Igual, uno sabe las consecuencias de las cosas. Tampoco se tiene que dejar llevar por todo lo que gritan”, le dijo Alan después a Bautista, cuando estaban solos.

El escándalo se desató después de que se filtrara un video donde Sabrina y Alan protagonizaban un momento erótico bajo las sábanas en Gran Hermano 2023. Aunque ambos participantes dieron su consentimiento para compartir la cama, las imágenes sugieren que la situación fue más allá. La noticia de la infidelidad de Sabrina llegó a Brian, quien eliminó todas las publicaciones con ella en sus redes sociales.

Es que si ya había caído mal en el público que Sabrina engañara a su novio, todo empeoró cuando se supo que había sido un día antes de su aniversario.