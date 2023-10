Con quién encontraron chapando a Locho Loccisano a días de su separación de Majo Martino

Locho Loccisano y Majo Martino anunciaron su separación y ahora se conoció un dato contundente que sería el principal motivo del fin de la relación. El periodista Juan Etchegoyen contó una información que le llegó en el último mes y que en su momento no la reveló porque no quería traer problemas en la pareja.

“No me parecía adecuado dar esta información cuando todavía no se sabía qué pasaba entre ellos, imagino que esto que te voy a contar sucedió con la ruptura ya consumada, a mi me llegó un mensaje de una persona hace dos semanas que me parece explica la situación de la ex pareja, Majo estaba en Europa y Locho en Buenos Aires cuando me llegó este dato”, contó el periodista.