Confirmado: qué dijo Santiago Almeyda sobre el trío que hizo con Florencia Peña

Santiago Almeyda rompió el silencio y confirmó que fue el protagonista de la anécdota íntima que había contado Florencia Peña , luego de que el tema se instalara en los medios tras la revelación de Yanina Latorre . El ex participante de Gran Hermano habló en el programa SQP y aclaró el contexto en el que ocurrió la situación: “Fue antes de GH, así que no sería ningún problema” , expresó, marcando una línea temporal clave para evitar especulaciones.

Sin entrar en detalles sobre el episodio, el ex concursante del reality show sostuvo una postura de bajo perfil y evitó alimentar la polémica. “Siempre cerré la boca, quien habló fue ella. Soy un caballero, jamás voy a hablar de lo que pasó ”, afirmó, dejando en claro que no dará precisiones sobre lo ocurrido. De esta manera, confirmó la historia pero optó por preservar la intimidad de los involucrados , manteniendo una actitud respetuosa frente al tema.

En relación a la actriz, el ex GH se mostró cordial y sin intenciones de generar conflicto. “La mejor con Flor, la recuerdo re bien” , señaló, y volvió a remarcar su decisión de no profundizar: “Nunca voy a hablar, más allá de que haya sido antes de mi amor con Natalia . No importa cuándo fue”. Así, buscó cerrar el tema sin escalar la exposición mediática que se generó en los últimos días.

La bronca de Natalia Fava por la versión de Florencia Peña

El caso tomó mayor repercusión por la reacción de Fava, ex pareja de Almeyda, quien se mostró molesta por la situación. Frente a esto, el ex participante del ciclo también se refirió a su vínculo actual con ella, tras su separación en 2023. “Natalia es una excelente persona. Es y fue el amor de mi vida y si hubo alguna manchita por ahí fue mía”, expresó con autocrítica, generando impacto por el tono emocional de sus palabras.

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Además, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación futura, destacando el cariño que aún los une. “Estamos en una excelente relación y ojalá se pueda recuperar algún día”, afirmó. Al mismo tiempo, agregó: “Creo que hay una posibilidad de reencontrarse. Si no es desde el amor, desde otro lado, pero los dos nos queremos mucho”.