Florencia Peña habló de la relación con su marido y el disfraz que más usa en la intimidad

La actríz reveló detalles de su intimidad con su pareja y sorprendió al hablar con Moria Casán.

Florencia Peña expuso públicamente cómo afronta su vida sexual en la privacidad con su novio Ramiro Ponce de León y reveló detalles durante su participación en el programa que conduce Moria Casán por la pantalla de El Trece.

“Yo soy muy juguetona, me gusta disfrazarme” , confesó Flor en medio de un relato distendido con la ex vedette. Más allá del deseo propio de jugar en la intimidad, confesó cómo es su pareja en este aspecto: “Lo obligo a actuar”.

En su relato confesó cuál es el disfraz que utilizan reiteradamente: “ Enfermera salió mucho . Él era el paciente y yo llegaba al cuarto a inyectarlo”, dijo y sumó: “Depende del día. Masajista sale mucho, él quería que yo fuera masajista”. Con su rapídez característica, Moria sumó entre risas: “Con final feliz” .

Flor Disfraces novio

“Pero hay gente que quiere hacer eso y le da risa”, contó Moria mientras que Flor contestó: “Sí, hay días que nos cagam... de risa. Por eso él me dice que yo soy comediante siempre”.

Flor Peña se mostró preocupada por la relación de su hijo Juan Otero: el motivo

En más de una oportunidad Juan Otero, hijo de la reconocida actriz Flor Peña, quedó en el centro de la polémica relación con su novio Mateo Lofeudo. Alguna vez con sus declaraciones donde afirmó que es "la persona más tóxica del mundo" y llegando a confesando que utilizaban una app para rastrearse.

Hace algunas horas su madre se hizo eco de la relación que tiene su hijo y sorprendió con declaraciones sobre algunas actitudes de Mateo: “Él está en pareja ahora, está en pareja con un chico que lo vuelve loco. ¡Qué pesado!”, soltó en el programa que conduce Moria Casán en El Trece.

“Están juntos hace como un año. Obvio que me lo presentó, divino. Está mucho en casa”, confesó más tarde dejando en claro que hay aspectos de la personalidad del novio que son de sus gustos.

Flor Peña-Relación hijo

Cuando tocó hacer referencia a los conflictos que enfrentaron como pareja, Flor soltó: “Son una generación distinta, complicada. Nuestra época era distinta". Luego, agregó: “Se stalkean y tienen aplicaciones para ver dónde está el otro”.

Por otra parte Flor reveló cómo afronta esta situación, la ayuda que le brinda desde su experiencia y el tratamiento en terapia que realiza el joven de 17 años para mejorar en ese aspecto: “Yo hablo mucho con él y le digo que trate de no ser tan tóxico... Él sabe que no está bueno ser tóxico. Se están descubriendo”.